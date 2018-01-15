阿巴斯重申拒绝美国调解巴以矛盾

巴勒斯坦总统阿巴斯１４日在拉姆安拉重申，巴方不接受美国参与调解巴勒斯坦和以色列之间的冲突。

阿巴斯在拉姆安拉举行的巴勒斯坦解放组织（巴解组织）中央委员会紧急会议开幕式上发言时说，巴勒斯坦“不再认可美国是调解人”。“我们不会让美国的霸权主义得逞。我们会考虑解决巴以纷争的多种解决方案，但不包括美国。”

阿巴斯指出，对于巴勒斯坦问题，美国在联合国商讨有关决议时使用过４３次否决权。他说，巴方将在联合国反复要求国际社会承认巴勒斯坦国，确保巴勒斯坦人民的合法权利和巴解组织的合法地位。

阿巴斯在讲话中强调，东耶路撒冷是巴勒斯坦国的首都。“巴勒斯坦人不会放弃，也不会重复过去的错误，现在是每一个巴勒斯坦人立刻保护其永久首都的重要时刻。”他说。

他还表示，巴方将继续与以色列的和平人士保持接触，商讨如何实现巴以和平。

鉴于巴美关系吃紧、巴以和谈无望，巴解组织中央委员会从１４日晚起召开为期两天的紧急会议，商讨应对措施，对以色列和巴以和平作出战略性决定。紧急会议将在１５日完成内部讨论后发表新闻公报，阐述巴方对美国、以色列及巴以和平的最新立场。

美国总统特朗普去年１２月６日宣布承认耶路撒冷为以色列首都，国际社会对此普遍表示反对。巴方强烈反对特朗普的这一表态，特朗普则威胁停止向巴勒斯坦提供经济援助，以迫使巴方恢复与以色列谈判。（记者 赵悦 杨媛媛）

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