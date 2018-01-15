特朗普：“我不是种族主义者”

美国总统特朗普１４日在佛罗里达州西棕榈滩度周末时，否认自己是种族主义者。

据美国媒体报道，特朗普当晚在进入特朗普国际高尔夫俱乐部用餐时，对数名随行记者说：“我不是种族主义者，我是你们任何时候会采访的人里面最不是种族主义者的人。”

特朗普同时再度否认他１１日在白宫会议中使用贬损语言形容海地等拉美国家和非洲国家，但没有具体说明他在会上是否说过“粪坑”一词。

美国多家主流媒体１１日援引多名在场人员的话说，特朗普当天在白宫与部分国会议员讨论移民体系改革时，先后谈到海地和非洲国家，质问美国为何要接收所有这些“粪坑”国家的移民，并表示美国应当更多接收挪威这种国家的移民。

白宫１１日晚些时候发表的声明没有否认特朗普这些言论。特朗普１２日在社交媒体推特上否认他对海地和非洲国家出言不逊，只承认在讨论“童年抵美者暂缓遣返”计划时使用了“粗暴”语言，但没有说明“粗暴”语言具体指什么，也没有说明会议上他是否使用了“粪坑”的说法。

连日来，美国媒体披露的特朗普“粪坑”言论引发美国朝野、世界舆论、相关国家政府和非盟、联合国机构等国际组织强烈批评。在指责声中，特朗普１３日发布一则只有两个单词的推文：“美国优先！”（记者 徐剑梅 孙丁）

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