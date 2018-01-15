留瑞学生学者对习近平总书记给莫斯科大学留学生回信反响热烈

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平日前给莫斯科大学中国留学生回信，这一暖心消息在留瑞学生学者中引发强烈反响。中国驻瑞典大使馆１４日举行座谈会，大家纷纷表示，一定不辜负总书记和人民重托，刻苦学习，以实际行动报效祖国。

中国驻瑞典大使桂从友、中国驻瑞典大使馆教育处参赞窦春祥，留瑞中国学生学者联谊会负责人、留学生和学者代表以及使馆青年读书会全体成员近５０人参加了当天举行的座谈会。

桂从友说，总书记的回信字字掷地有声，温暖人心，激励人心，催人奋进，体现了总书记对青年工作的高度重视。总书记的回信就是在瑞学生学者的努力方向和行动指南。他希望大家把每句话牢记在心，把自己的人生梦想与实现中华民族伟大复兴的中国梦结合起来，以自己的实际行动为实现中国梦而努力奋斗。

瑞典卡罗琳医学院在读博士生谭帅表示，作为新时代的青年留学生，他将谨记习总书记的叮嘱，不忘初心，踏实努力，学好知识，掌握本领，为祖国的建设作出贡献。

瑞典皇家理工学院中国学生学者联谊会副主席、在读博士生田益源说，自己将不忘初心，牢记使命，砥砺奋进，不断前行，期待着将所学知识和技能贡献到祖国的发展中。

斯德哥尔摩大学硕士研究生李然表示，她将努力承担起时代赋予的责任，把自己的留学梦与中国梦结合起来，将个人成长与祖国发展结合起来，为祖国的生态文明建设贡献力量。（记者付一鸣）

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