法国婴儿奶粉污染事件涉事乳企负责人首次公开回应

法国乳业巨头拉克塔利斯集团负责人１４日首次就该集团生产的奶粉等婴儿食品感染沙门氏菌事件公开作出回应，承诺将补偿所有受害家庭。

拉克塔利斯集团首席执行官埃马纽埃尔·贝尼耶当天接受法国《星期日报》采访时表示，公司对因食用受污染奶粉而感染沙门氏菌的婴儿的状况“深感担忧”，他将“完全配合”司法机关调查。

贝尼耶说，目前公司正从８３个国家召回超过１２００万箱奶粉，他们将从此次危机中吸取教训，并同政府相关部门商讨制定更严格的产品卫生控制方案。

法国公共卫生监督机构公布的信息显示，去年８月中旬至１２月，法国先后有超过３０名平均年龄为４个月的婴儿被确认感染沙门氏菌，调查证实这些婴儿出现症状前曾食用拉克塔利斯集团位于法国西北部马耶讷省克朗市的工厂生产的婴儿食品。

２０１７年１２月１０日，法国政府发表公告，决定暂停拉克塔利斯集团生产的６００余批奶粉等婴儿食品的销售和出口，同时对已售产品进行召回。由于产品召回工作效率不尽如人意，法国经济部长勒梅尔于本月１２日宣布，目前市场上由该集团受病菌污染工厂生产的所有婴儿食品不受生产日期限制，将被全部召回。

问题奶粉事件被曝光后，贝尼耶因一直对公众保持沉默而被推至舆论的风口浪尖。贝尼耶１４日首次对此事件作出公开回应时强调，公司从未有意掩盖事件，也并未对政府部门有所隐瞒。他还表示，会为事件承担责任。

贝尼耶还说，位于马耶讷省克朗市的涉事工厂自去年１２月上旬以来一直处于关闭状态，并将继续关闭数月。（记者徐甜）

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