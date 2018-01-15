苏丹称已做好准备应对东部边境安全威胁升级

新华社喀土穆１月１４日电（记者 马意翀）苏丹外交部长甘杜尔１４日说，苏丹东部边境正面临安全威胁，军方已经做好应对局势升级的准备。

甘杜尔是在当日同正在喀土穆访问的埃塞俄比亚外长沃尔基内举行联合新闻发布会时作上述表示的。他说：“苏丹并不讨论某个特定国家正在进行的军事调动集结，苏丹关注的是本国东部地区正面临的安全威胁。众所周知，在苏丹东部有一些反对苏丹的武装力量。因此，苏丹政府已采取了应对东部边境安全威胁的预防性措施。”

甘杜尔说，苏丹军方已做好应对任何安全威胁升级的准备，“苏丹武装力量已经开始调兵遣将”。

沃尔基内说，埃塞俄比亚和苏丹准备密切合作，埃塞俄比亚愿意为该地区实现和平稳定而努力。

苏丹东部的卡萨拉州州长贾马６日宣布，该州自５日晚起关闭与厄立特里亚的全部边界通道。苏丹方面还开始向该州增派军队。苏丹政府６日早些时候否认苏丹与厄立特里亚关系紧张。

苏丹总统巴希尔２０１７年１２月３０日宣布，在苏丹东部的卡萨拉州和西部的北科尔多凡州两地实施为期６个月的紧急状态，卡萨拉州因此关闭与厄立特里亚的边界通道。

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