中国首批援莫桑比克军事医疗专家组圆满结束任务回国

当地时间１５日上午，中国首批援助莫桑比克军事医疗专家组圆满完成援助任务，启程回国。

在马普托军事医院工作的两个月里，９名中国医生克服语言沟通不便、当地医疗条件落后和水平有限等诸多困难，通过开展独立门诊、会诊和业务交流帮带工作，圆满完成此次援助任务。据专家组不完全统计，全组在任务期间累计诊治各类病人约３０００人次，独立开展或参与大小手术４０余台，诊疗效果受到莫军方和病人的普遍好评。

在１４日的欢送会上，中国驻莫桑比克大使苏健盛赞专家组此行“成绩显著，不辱使命”。他表示，中国向莫桑比克派遣军事医疗专家，是落实中莫两国全面战略合作伙伴关系、落实两国去年达成的有关加强两军在军事医疗领域交流合作重要共识的具体体现。

苏健特别提到，在任务期间，专家组还利用周末休息时间，为华侨华人和中企员工开展义诊，累计接诊同胞２００余人次，受到各方好评。

马普托军事医院院长阿尔曼多·梅洛上校在欢送会上对专家组的无私奉献表示感谢。他说，在短短两个月里，来自中国的医疗专家们和当地同行建立了良好的合作关系。同时，专家组帮助他们认清了自身专业素养以及设备条件方面的不足，希望中方能够继续提供帮助，并希望两国两军在未来能有更紧密的合作关系。

首批军事医疗专家组成员来自南京、上海和杭州的军队医院，９名专家涵盖外科、内科、骨科、耳鼻喉科、重症监护等９个医疗专业。（记者 聂祖国）

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