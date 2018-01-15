法企称问题奶粉影响80多个国家 召回仍在继续 

法国乳业巨头拉克塔利斯集团的首席执行官14日证实，因问题奶粉事件，这家公司正从80多个国家召回超过1200万箱奶粉。

埃马纽埃尔·贝尼耶当天接受法国《星期日报》采访时公布这一消息。法新社说，这是拉克塔利斯问题奶粉引发公众愤怒后，贝尼耶首次公开回应。

【召回规模大】

法国媒体上月初报道，法国多地大约20名婴儿因为食用由法国克朗市一家拉克塔利斯工厂生产的婴儿奶粉而感染沙门氏菌。之后，拉克塔利斯集团宣布召回涉事工厂去年2月15日以来生产的婴儿奶粉。

本月12日，法国经济部长布鲁诺·勒梅尔宣布，拉克塔利斯涉事工厂生产的所有批次婴儿奶粉将被召回。

集团首席执行官贝尼耶14日说，“我们必须明白这次行动的规模：超过1200万箱”。现在经销商不用（根据生产日期）挑出问题奶粉了，“他们知道，所有（涉事工厂生产的奶粉）都得下架”。

拉克塔利斯集团由贝尼耶的祖父1933年创立，旗下品牌众多。问题婴儿奶粉涉及Picot和Milumel两个品牌，出口到多个国家和地区，包括中国、英国、巴基斯坦、孟加拉国、苏丹。

【承诺调查和补偿】

根据法国政府机构公布的信息，去年8月中旬至12月，法国35名平均年龄4个月的婴儿被确认因食用拉克塔利斯问题奶粉而感染沙门氏菌。法新社近日报道，西班牙方面报告一例相同情况的病例，希腊方面正调查一例疑似病例。

法国一家代表问题奶粉受害家庭的协会本月12日说，已有数以百计的受害家庭状告拉克塔利斯。协会主席康坦·吉耶曼说，他认为法国政府机构“低估”了问题奶粉病例数量。

贝尼耶14日说，拉克塔利斯将“完全配合”调查，并将补偿所有受问题奶粉影响的家庭。

法国《鸭鸣报》本月早些时候报道，去年8月，拉克塔利斯内部检测发现克朗市的那家工厂被沙门氏菌污染，但没有向政府机构报告；9月上旬，政府机构检查员没有在那家工厂发现沙门氏菌，还给涉事工厂发放了卫生状况良好证明。这篇报道使问题奶粉丑闻进一步引发公众关注。

感染沙门氏菌的症状包括严重腹泻、腹部绞痛、呕吐等。年幼和年长感染者可能因为严重脱水而面临生命危险。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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