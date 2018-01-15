黎巴嫩发生汽车炸弹爆炸致一名哈马斯官员受伤

黎巴嫩南部城市赛达1月１４日发生一起汽车炸弹爆炸事件，造成一名在黎巴嫩的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）官员受伤。

黎巴嫩军方在一份声明中说，爆炸发生在中午时分，地点位于哈马斯官员哈姆丹的住所外。当哈姆丹打开汽车车门时发生了爆炸，他被炸伤，随后被送往医院。

另据黎巴嫩通讯社报道，一枚重约５００克的炸弹事先被放置在哈姆丹汽车的驾驶座底下。除哈姆丹的汽车被完全烧毁外，附近多辆汽车和建筑物也受损。爆炸事件发生后，黎巴嫩军队和警方封锁现场，并展开调查。

哈马斯当天晚些时候在一份新闻公报中说，哈姆丹为难民身份，是哈马斯在赛达的一名组织人员，他在爆炸中腿部受伤。公报还说，初步调查显示，犹太复国主义者参与制造了袭击。

目前，大约１７万巴勒斯坦难民生活在黎巴嫩境内的１２个难民营和其他一些聚居点。黎巴嫩媒体说，难民营内各巴勒斯坦派别之间经常发生冲突，暗杀事件也时有发生。（记者 李良勇）

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