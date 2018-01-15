法国小说《主人的溃败》在京举行首发式

小说《主人的溃败》译者林苑在新书发布会上谈论对这部作品的理解。







人民网北京1月15日电（记者 单薇）法国当代小说《主人的溃败》首发式于近日在北京举行。首发式上，该书策划、海天出版社资深编辑胡小跃对书作了介绍，该书译者、2017年傅雷翻译出版奖获得者林苑谈了她对这部作品的理解。

《主人的溃败》是法国作者樊尚·梅萨日的第二部小说，书中讲述了被当作自然的“主人和统治者”的人类，由于不爱护自然、不善待动物，被来自外星的新生命所控制，沦为奴隶，遭受虐待的故事。小说想像奇特，场景怪异，发人深省。

作者表示，自己是带着十足的紧迫感在写这本书。目前，人类对动物的杀戮太严重，而大量肉食消费也对地球环境产生着严重影响。“这部小说审问的是人类在生态危机和物种保护问题上肩负的责任，我愿意相信它可以让中国读者产生共鸣。希望它能让读者在喧闹的辩论声中听到虚构文学作品的声音。它永远不会是最有力的，但在我看来，却是最优美、最不可或缺的声音之一。”在《致中国读者》中，樊尚·梅萨日说。

“这样一部小说，说它是乌托邦也好，科幻也好，作者以外星生物的视角，换位思考，警醒人类对大自然怀有敬畏之心，否则就可能像书中一样，遭遇主人的溃败。”该书的翻译林苑在谈到对这部书的理解时说。

“2016年，《主人的溃败》在法国获得了橙色图书奖，这是一项非常独立的奖项，由书店职员、作家和读者担任评委，专门奖励杰出、有特色的作品。这本书还有一位优秀的译者，我相信它一定能在中国大获成功。”法国使馆文化专员安黛宁在讲话中说。她说，中国一直以来是法国出版界的第一大合作伙伴，2013年起，中国成为了最大的法国图书进口国。

新书首发式上，海天出版社还介绍了一系列该社刚刚出版的法语国家新书：《哲学对话录》借三位虚构的哲学家之口，采用对话形式，对社会、政治、人生、宗教和伦理进行了哲理思辩和探讨；《101个哲学脑洞》中的101个哲学练习完全可以当做是101堂哲学课；2017年获法国“奖中奖”（从8大文学大奖获奖图书中选出）和勒诺多奖的纪实小说《魔鬼医生的消失》也将很快在中国出版。

在该社2017年推出的加拿大法语丛书“枫译丛”中，《孪生》是一本新推出的新作，这本薄薄的小说在欧美获得了１５个奖项，并已改编成戏剧。书中主人公被迫在两个孪生子当中选择一个去当人肉炸弹，展现了作者对战争、人性、亲情、良心的思考；《太爱火柴的女孩》是一本福克纳风格的小说，文字独特，气氛诡异，被认为是加拿大近年来最好的法语小说之一。

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