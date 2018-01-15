伊拉克总理阿巴迪组建联盟迎接大选

伊拉克总理阿巴迪1月１４日与主要什叶派团体组建选举联盟，共同迎接将于５月举行的议会选举。

伊拉克著名什叶派人士马哈茂德·鲁巴伊１４日发表声明说，阿巴迪领导的“胜利联盟”与哈迪·阿米里领导的什叶派政治团体“法塔赫联盟”当天签署了选举合作协议。

鲁巴伊说，双方组建的选举团体将命名为“伊拉克胜利联盟”。

阿巴迪２０１４年在极端组织“伊斯兰国”肆虐之际出任伊拉克总理，随后重新调整了伊拉克军队，打败“伊斯兰国”，收复了被极端分子控制的地区。阿米里在伊拉克什叶派民众中广受支持，他领导的“巴德尔旅”是什叶派民兵武装“人民动员组织”中的骨干力量，参与了打击“伊斯兰国”的斗争。

阿巴迪是达瓦党成员，该党为什叶派政党。阿巴迪是在１３日宣布成立“胜利联盟”的，并将其确认为一个跨教派的政治组织，呼吁各派人士加入。

伊拉克定于２０１８年５月１５日举行议会选举。（记者 魏玉栋 程帅朋）

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