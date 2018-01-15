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资格赛决胜轮淘汰罗马尼亚名将

朱琳晋级澳网女单正赛

2018年01月15日08:32  来源：人民网－人民日报
 

　　作为资格赛上中国队仅存的“硕果”，朱琳在14日进行的2018年澳大利亚网球公开赛资格赛决胜轮中以两个6∶4淘汰罗马尼亚名将杜尔盖鲁，晋级女单正赛。

　　面对曾世界排名第二十六位的杜尔盖鲁，朱琳开场就展开猛攻。利用大力发球和精准回球，朱琳破掉对手两个发球局，首盘一上来就确立了3∶0的领先优势。梦幻的开局让朱琳接下来有所懈怠，出现了几次失误，让对手将比分追至3∶4。随后，两人互破发球局。朱琳在决胜局抓住机会，用一个漂亮的正手回球得分，以6∶4拿下首盘。

　　第二盘，杜尔盖鲁破掉朱琳首个发球局后，以2∶0获得领先。朱琳随后上演逆转好戏，连赢4局以4∶2反超。此后，不甘心失败的杜尔盖鲁加强了网前截击，并提高回球成功率，将比分追成4∶4平。朱琳在关键时刻顶住压力，凭借刁钻的回球连续得分，并最终以6∶4赢得这场胜利。

　　这也是朱琳连续第二年晋级澳网正赛。她说：“今天打得比较放松，没想着输赢。因为去年也是从资格赛打进正赛，今年就比较有经验了，不会那么紧张，很享受这个比赛。”

　　谈到澳网女单正赛的目标，朱琳说：“我觉得已经走到这里了，就会放开心态，一场一场去拼，一场一场去享受这个大赛的氛围。无论对手是谁，我都会打好自己的每一场比赛。”

　　此前，共有5名中国队选手获得本届澳网女单正赛参赛资格，包括直接入围正赛的彭帅、张帅、王蔷和段莹莹，以及持外卡参赛的王欣瑜。（记者刘宁、宋聃）


　　《 人民日报 》（ 2018年01月15日 23 版）

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)
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