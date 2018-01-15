王毅驳斥“中国融资增加非洲国家债务论”：非洲人民心中有杆公平秤

人民网讯 据外交部网站消息，当地时间2018年1月14日，外交部长王毅在罗安达与安哥拉外长奥古斯托会谈后共同会见记者。有记者问及中方对国际上有人称中国向安哥拉等非洲国家提供融资增加了有关国家债务负担且背后有政治考虑的看法。

王毅表示，这种说法别有用心，完全是不实之词。近年来，随着中非合作的日益拓展和深入，中方的确在融资方面加大了对非洲国家的支持。需要强调的是，中方在此过程中始终遵循了几个基本原则：

首先是响应非洲自身发展的需要。任何国家的经济起飞和工业化初期阶段，都有巨大的资金需求，非洲当然也不例外。中方依据非洲国家提出的意愿，在力所能及的范围内给予融资支持，对非洲各国的经济社会发展起到了雪中送炭作用，受到了各国一致肯定和欢迎。

二是从不附加任何政治条件。中国同非洲国家一样，都有过被外国掌控经济命脉，进而遭受不公正待遇甚至被剥削压迫的惨痛经历。因此，中国对非洲无论是援助还是合作，都绝不会搞西方国家那一套，更不会强加于人，而是始终尊重非洲、帮助非洲，义利相兼，以义为先。

三是坚持互利共赢的原则。中非合作本质上是南南合作，南南合作的一个重要特点就是平等相待，互利共赢，这样才能真正持续和长久，实现双方的共同发展。为此，中国给予非洲的资金支持，都要经过认真的可行性研究和市场化论证，以确保每一个合作项目都能取得应有的经济和社会效应。

王毅强调，当前一些非洲国家的债务是长期积累的结果。而解决债务问题的思路也已经明确，这就是走可持续发展之路，实现经济多元化发展，中方对此予以坚定支持，并愿为非洲提高自主发展能力，实现经济社会发展良性循环继续做出我们的努力。我们高兴地看到，非洲经济去年已触底反弹，非洲国家都意识到可持续发展的重要性。非洲的发展依然大有希望。

王毅表示，中国有句俗话：鞋子合不合适，只有脚知道。对于中国的对非合作，最有发言权的是非洲。中国还有句话叫做：公道自在人心。到底谁才是真心帮助非洲，谁才是非洲最可信赖的伙伴，非洲人民心中有杆秤，自然会得出公正的结论。

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