美国政府机构恢复受理“追梦人”暂缓遣返延期申请

美国公民身份和移民局美东时间１３日晚宣布，根据联邦法院命令，恢复受理被称为“追梦人”的童年抵美非法移民延长暂缓遣返期限的申请。

美国公民身份和移民局在其官网上发布最新通知说，受理流程按照“童年抵美者暂缓遣返”计划被废止之前的规定进行，直到获得“进一步通知”。

这份最新通知对受理对象作了严格限定，包括申请者只限于已根据这一计划获得暂缓遣返资格的群体，需在指定地点根据相关规定提交文件、缴纳手续费或申请免除手续费；美国公民身份和移民局不受理从未参加这一计划者的申请；如果申请者的暂缓遣返许可在２０１６年９月５日之前到期或被终止，不能再提交延长期限申请，但可以根据相关规定提交新的暂缓遣返申请。

奥巴马政府推出的“童年抵美者暂缓遣返”计划允许２００７年以前进入美国的１６岁以下非法移民被暂缓遣返，为期两年但可申请延长，其间可申请工作许可并享受社保。这一群体约８０万人，在美国被称为“追梦人”，多数为拉美裔。计划的受益人需要满足多项条件，包括入境时不满１６岁、项目生效时不满３０岁、没有犯罪记录等，他们一旦犯罪被捕，将被遣返。

２０１７年９月５日，特朗普政府宣布废止这一计划，已获准暂缓遣返者在２０１８年３月５日前不受影响。本月９日，旧金山联邦地区法院联邦法官发布命令，说在特朗普政府决定的相关法律挑战得到解决前，“童年抵美者暂缓遣返”计划应在全美范围内继续执行。（记者 徐剑梅 刘阳）

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)