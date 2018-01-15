中非合作共赢的新春天已经到来（望海楼）

今年是中非关系承前启后、全面发展的重要年份。1月1日，国家主席习近平同南非总统祖马互致贺电，热烈庆祝中南建交20周年。两国元首的贺电释放出三个重要信息。

首先，自建交以来两国关系全面深入发展，不断巩固和深化中南全方位合作符合两国和两国人民根本利益。第二，根据祖马总统提议和非洲国家普遍愿望，中方同意将今年在中国举行的中非合作论坛部长级会议升格为论坛峰会。最后，作为中非合作论坛共同主席国，中南两国致力于推进中非伙伴关系，推动2015年论坛约翰内斯堡峰会成果落实。两国元首的贺电预示着中非合作共赢新春天的到来。

1月12日至16日，中国外长王毅出访卢旺达、安哥拉、加蓬、圣多美和普林西比等4国，延续着中国外长连续28年新年首访非洲的优良传统。此访不但表明中方一贯高度重视发展中非友好关系、加强中非团结合作，而且表明中方不论非洲国家贫弱大小，不管是内陆国还是沿海国甚或是岛国，一视同仁平等对待。因为王外长此访的卢旺达、加蓬、圣多美和普林西比分别是资源相对贫乏、国土面积较小和国际影响力较弱的内陆国、沿海国和岛国。

1月18日，由中国社科院主办的“中国发展新时代与中非合作新机遇国际研讨会”将在北京召开。中国特色社会主义新时代为中非关系注入了新活力，为中非合作共赢提供了新机遇，如何利用好新活力、把握住新机遇，呼吁中非智库的积极参与和中非学界的智力支持。这次研讨会就是在这一大背景下举行的，可谓恰逢其时。

近年来在与非洲同行的交流中，笔者得知他们对中国基础设施建设先行、扶贫减贫脱贫经验以及工业化和城市化道路赞不绝口，认为这些成功经验对非洲具有特殊重要的借鉴意义。这里仅以基础设施建设为例，由于曾遭受殖民统治，非洲大陆缺少连贯的跨境基础设施网络，这是各殖民者之间缺乏统一计划也无法协调导致的结果，致使非洲国家之间物流运输成本非常昂贵。目前一个20吨重的集装箱从日本海运到肯尼亚蒙巴萨港的费用是1200美元，而这个集装箱从蒙巴萨港运到乌干达首都坎帕拉则要2500美元，运到卢旺达首都基加利更是高达4500美元。中国援建的蒙内铁路已经通车，这条铁路未来还将延伸至乌干达、卢旺达等国，届时将极大降低跨境物流运输成本，进一步推动东非次区域互联互通和一体化进程。

今年8月，金砖国家领导人将在约翰内斯堡会晤。南非是非洲经济发展的火车头，其代表非洲国家加入金砖国家旨在促进和推动非洲大陆的经济发展。这次金砖国家领导人齐聚南非，对加强金砖国家与非洲的经济合作、加快非洲大陆的前进步伐不言而喻。

今年，中非合作论坛峰会将在中国举行。这是一次加强中非团结合作的历史性盛会，在检阅中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果落实情况的同时，峰会出台的新举措必将有力推动“一带一路”倡议与非洲“2063年议程”的有效对接，继续推动中非全面战略伙伴关系深入发展。

经过长期努力，中国特色社会主义进入新时代，新时代要有新气象，更要有新作为。中非合作共赢的新春天已经到来，让我们以饱满的热情拥抱这个新春天，撸起袖子加油干，不断推动中非关系全面深入发展，不辜负这个伟大的时代，不辜负这个美好的春天。

（作者为非洲问题专家、中国社科院西亚研究所副所长）

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)