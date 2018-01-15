英军博馆展华籍英军史

日前，据英国《英中时报》报道，“华籍英军史”特展在英国国家军事博物馆开幕。自2015年开始，明爱学院和伦敦摄政大学合作研究，挖掘19和20世纪华人在英国军队服役的历史。这场展览是该研究项目的成果展示。

特展以中英军事关系的时间轴为起点，以口述历史的方式，介绍了在英国军队服役的华人及他们的后裔，深度剖析了一战中的中国劳工军团，以及二战中的香港保卫战。参战老兵及后裔的口述记录，真实展现了战争的残酷和战士们的勇气。通过参观展览，可以了解到华籍战士在英军服务团、英国海军和空军等军团中的贡献。

明爱学院的项目协调员劳拉·里奇-罗伯茨表示，“华籍英军史”项目，受到了明爱学院此前“英国华人职业传承史”研究的启发。“职业传承史”追溯了150年来，华人在英国航海、洗衣、餐饮、文化媒体等行业发展的历史，肯定了华人对英国社会做出的巨大贡献。

“华籍英军史”则将注意力集中在华人在战争和世界进程中扮演的角色，唤起社会对华人“无名英雄”的敬重。劳拉透露，该展览的材料，来源于2017年4月在中国香港的展览，本次在英国的展出内容在此基础上进行了添加调整。

一战华工，是第一次世界大战期间隶属英军的一支中国劳工部队，为战时搬运货物、挖掘战壕和维修道路等作业提供劳动力。在战争期间，先后被协约国所雇佣的中国劳工约共有14万人，其中大量华工为一战的胜利捐躯。

2017年年底，英国电视4台播出了纪念一战华工的纪录片，为百年前的华工发声。英国国务大臣伯恩勋爵支持在英国为一战华工立碑，以纪念这些为英国作出巨大贡献，却长期被遗忘的中国劳工。华籍英军一时成为英国社会的热门话题。

“华籍英军史”特展将在英国国家军事博物馆展览3周，期间明爱学院将与博物馆合作，开办与这段历史相关的讲座和研讨会。军事博物馆将在活动中，让参与者近距离接触尚未曝光过的历史照片和实物，让民众从多方面、多角度了解华籍英军史。军事博物馆展览结束后，该展还将继续在英国各地巡回展出。

英国国家军事博物馆临近切尔西皇家医院，该医院以为退休老兵提供舒适的休养和生活环境而闻名。在感怀铭记老兵的氛围下展出华籍英军史，有助于帮助英国社会了解这段尘封的历史。

（据中国新闻网）

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