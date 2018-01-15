世界瞩目中共反腐新气象

中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第二次全体会议1月13日在北京闭幕。会议提出要以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把全面从严治党摆上战略布局，反腐败斗争形成压倒性态势并得到巩固发展，赢得国际社会广泛赞誉，也为国际反腐斗争与反腐合作贡献了中国智慧。

点赞反腐成就

中国展开的反腐斗争既坚决查处领导干部违纪违法案件，又严厉整治发生在民众身边的腐败和作风问题，“打虎拍蝇”无盲区，取得突出成就。

根据中央纪委11日的最新通报，2017年全国纪检监察机关共处分52.7万人，其中包括省部级及以上干部58人。

西班牙智库加利西亚国际关系研究院院长胡里奥·里奥斯认为，中国已经走在了国际反腐败事业的前列。

如果说国内是反腐主战场，那么海外追逃追赃则成功开辟了“第二战场”。里奥斯说：“中国通过海外追逃追赃行动，正不断压缩贪腐分子的法外之地，这对于反腐败斗争的最终胜利至关重要。”

去年11月在菲律宾举行的中国与东盟领导人会议上，发表了《中国－东盟全面加强反腐败有效合作联合声明》，这意味着外逃腐败分子在东盟国家隐藏行踪、转移腐败资产的可能性愈加渺茫。菲律宾雅典耀大学中国问题专家卢西奥·皮特洛说，中国成功推进反腐败国际追逃追赃，展示了排除万难依法反腐的决心。“这给那些贪赃枉法者发出一个信号：天网恢恢疏而不漏，你只能逃一时，不能逃一世。”

关注制度反腐

亮眼的反腐成绩单不仅彰显中国共产党反腐决心和勇气，也体现其不断扎紧制度笼子的智慧和魄力。

里奥斯说：“中国共产党在面对挑战时没有逃避责任，而是以极大的决心和勇气承担起决定性的反腐角色，这值得称赞。”

反腐需要标本兼治，中国共产党在反腐斗争中不断创新制度和方法。党的十九大以来，国家监察体制改革作为制度反腐利器受到高度关注。

意大利国际问题专家姜·埃·瓦洛里说，中国共产党近年来对威胁中国发展的腐败现象进行了严厉打击，如此高度重视党和国家的自我监督机制，这在中国共产党历史上是第一次。

肯尼亚内罗毕大学国际经济学讲师盖里雄·伊基亚拉说，中国共产党在反腐道路上不断前进，离不开制度创新。“监察体制改革是中国反腐的一大创新，通过对所有行使公权力的公职人员实现监察全覆盖，形成有效的反腐机制。”

国际刑警组织阿根廷国家中心局局长马塞洛·德皮耶罗说，中国共产党对党内和国家机关单位实行严格的监察制度，这为系统性地预防和打击腐败提供了有效的制度保障。

汲取中国智慧

《联合国反腐败公约》是反腐败领域最具权威性和影响力的国际法律文件。去年11月召开的《联合国反腐败公约》第七届缔约国大会上，中方有关国际反腐合作的理念与方案写入了大会最终决议中，成为会议的一项重要成果。

挪威常驻维也纳联合国机构大使本特·安格尔－汉森评价说，中国在国际反腐败合作上发挥的引领作用让人印象深刻，这对国际社会十分重要。

中国反腐成就不仅提振了其他国家的信心，也贡献了中国智慧，具有示范意义和借鉴意义。

菲律宾《旗帜报》专栏作家罗德·卡普南说：“国际社会将研究中国成功的反腐事业，因为腐败问题是人类社会面临的共同问题。”

去年，西班牙执政党人民党向中国共产党取经，决定设立类似纪律检查委员会的党内监督机构“人民监督办公室”，旨在惩治党内腐败，提升民意支持率，重新获得单独执政的能力。

在巴西瓦加斯基金会大学国际法教授埃万德罗·卡瓦略看来，中国共产党无时无刻不在自省、严查党内腐败，为其他政党树立了榜样。

（据新华社北京1月14日电）

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