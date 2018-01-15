全球治理关键在于顺应历史潮流（钟声）

世界正经历百年未有之大变局，如何看待这场变局是影响全球治理的关键

“2018年元旦，我不再提出呼吁。我向我们的世界发出一个警报——一个红色警报。”联合国秘书长古特雷斯发表的新年致辞，警醒世人重视应对全球性问题。如何弥合分歧、重建信任、加强团结，进一步加强全球治理，这是2018年世界各国应该思考的问题。

回望2017年，世界经济实现国际金融危机爆发10年来最大范围的增长提速，极端组织“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚的大本营被消灭，波恩气候大会为《巴黎协定》实施细则谈判如期完成奠定良好基础……但与此同时，国际形势依旧变乱交织。贸易保护主义声浪汹涌，极端组织外溢效应冲击世界多国，难民问题难觅根本解决之道。美国接连“退群”，多边主义遭遇前所未有的挑战。

“失序”“混乱”“茫然”……不少西方学者在看待当前世界时似乎患上了集体焦虑症。去年2月，慕尼黑安全会议以“后真相、后西方、后秩序？”为主题，正是这种心理的体现。近一年后，这种心理造成的阴影仍在扩散。“西方分裂与世界失序”，这是英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫今年初发表评论的标题。美国咨询机构欧亚集团甚至把2018年同2008年相提并论，认为“如果要挑一年可能迎来一场意想不到、地缘政治角度堪比2008年金融危机的大危机的话，感觉像是2018年”。

的确，世界正经历百年未有之大变局，如何看待这场变局是影响全球治理的关键。与其说世界失序、混乱，不如说是变革与调整。前者反映的是自我视角和消极心态，后者才是顺应潮流的积极心态。世界银行近日发表的《全球经济展望》报告显示，2018年新兴市场国家和发展中国家经济增速预期为4.5%，是发达经济体增速的2倍以上，中国是世界经济增长的第一大贡献国。这些充分说明，世界多极化加速发展在继续，国际格局日趋均衡的国际潮流大势不可逆转。

国际格局的调整，必然带来全球治理参与者角色的变化。新兴市场国家和发展中国家的作用在上升，领先的高收入国家主导的时代已经结束。看不到或错判这种积极变化，就会导致在历史进程中出错牌，扰乱全球治理。发达国家只有承认并适应这种新现实，与新兴市场国家和发展中国家团结协作，才能共同弥补全球治理赤字。一边大喊国际公共产品不足，一边冷漠对待加强全球治理呼声；一边担心世界失序，一边肆意破坏多边国际体系；一边担心其他国家搭便车，一边炒作他国“填补全球领导力空白”；一边分享经济全球化带来的好处，一边挥舞保护主义的大棒，执意当“21世纪的鲁滨逊”……这些落后于历史潮流的言行，只会贻误加强全球治理的最佳时机，给世界造成更大的不确定性。

2018年，单边主义和孤立主义的声音依旧强劲，反全球化之风和贸易保护主义仍将是世界经济复苏的大敌。但可喜的是，顺应历史潮流、追求共商共建共享的全球治理之道，正以不可阻挡之势在全球兴起。继去年以“领导力：应势而为、勇于担当”为主题后，今年世界经济论坛年会主题定为“在分化的世界中加强合作”；今年将在阿根廷召开的二十国集团领导人峰会以“为均衡和可持续发展建设共识”为主题，延续杭州峰会和汉堡峰会成果；在巴布亚新几内亚举行的亚太经合组织领导人非正式会议，将以“把握包容性机遇，拥抱数字化未来”为主题……开放、包容、团结、合作的共识将不断凝聚。

新时代需要新思维。只有站在全人类共同利益的高度，集各国力量和智慧化解全球性挑战，才能为人类创造更加和平繁荣的美好未来。这样的未来，需要发达国家与发展中国家共同缔造。

《 人民日报 》（ 2018年01月15日 03 版）

(责编：王吉全)