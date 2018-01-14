回望CES 2018：一次关于人类未来的预演

新华网拉斯维加斯1月14日电（刘林）4天时间，3800多家参展商，超过275万平方英尺展出空间，超过2万件新品发布，7000多家全球媒体，约17万名来自世界各地的参会者，成就了史上最大规模的拉斯维加斯消费电子展（CES 2018）。

这里既有业界巨头令人叹为观止的新技术，也有近千家初创企业雄心勃勃的市场试水，还有中国力量的崛起。约1500家中国企业成为本届CES最庞大的“外国军团”，包下差不多三分之一的展位，他们展示的无人驾驶、人工智能、数字打印、高清电视表明，中国企业正努力成为下一场技术革命的主角。

在这里，处处可以看到创新的力量。5G、智慧城市、人工智能、物联网、AR和虚拟现实等都闪耀在这场年度创新盛会上。“算法＋软件”的模式正成为不少企业的通用模式。无论是业界巨头还是初创企业，都忙着用人工智能将自己武装到牙齿。其中，通过自然语言实现人机交互，通过人工智能构建信任和消除偏见，是业界目前最乐于投入解决的两个问题。CES2018，体现了全球科技行业的活力。

展会上，英特尔、福特和华为等企业分别进行了精彩的主题演讲，对行业发展做出自己的解读。

英特尔奉献了一场技术和创意艺术相结合的灯光秀，由一名飞行员通过软件操控100架“射击之星”迷你无人机完成，创下吉尼斯世界纪录。这是英特尔在人工智能时代希冀继续保持行业垄断地位的一次展示。毫无疑问，他们清楚地知晓谁拥有构建统一、兼容的人工智能平台，谁就拥有控制权。

华为在主题演讲中宣布下个月将在美国市场推出Mate10 Pro智能手机。虽无新品发布，还被电信运营商临时爽约，但华为进军美国市场的决心仍值得鼓励。

华为国际产品部主管黄家文告诉新华网记者，华为整体对这次Mate10 Pro在美国的发布还是非常自信，“主要是产品好。虽然有所谓的不同销售渠道，但只要我们提供好的产品，消费者就会用实际行动来投票。”

调研机构Canalys数据显示，在2017年第三季度美国市场中，苹果和三星的份额占比接近60%，华为只有0.5%左右的份额。国产手机迈入美国市场尚需时日。

除了精彩的主题演讲，过去几天里，一系列开创性的技术被引入，探索和分析，我们的世界正在走向更加互联的未来。在对人工智能的开发越发深入的情况下，人类得以一窥未来几年数字生活的走向。

展会上，智能扬声器和智能助理通过扬声器、眼镜、汽车和电器进入多个领域；量子计算成为未来技术的关键组成部分；机器人市场的战斗已然打响；语音识别方面，亚马逊公司和谷歌公司正一较高下；苹果公司期待借助HomePod智能音箱在2018年分一杯羹。此外，中国智能语音技术供应商科大讯飞公司也已在全球市场占有一席之地。表情识别方面，人脸识别、图像识别相关基础技术能力正在就位。

有人曾开玩笑说CES算得上是半个车展，这句话在今年的CES上得到反复验证。老牌车企如福特、丰田均把此次展览视为一次重要的展示机会，并将它们的创新理念带到了展会中。在这些车企的眼中，真正的竞争对手已经不仅仅是同为车企的其他厂商，而是包括像谷歌、脸书这样的科技巨无霸企业。

本届展会上，百度针对自动驾驶技术推出了“阿波罗2.0”平台，其云端服务、软件平台、参考硬件平台以及参考车辆平台四大模块全部开放，合作伙伴已超过90家。福特CEO哈克特在演讲中宣布，福特将与芯片制造商高通合作，共同开发车联网技术解决交通拥堵问题。汽车企业的转型在此次展会期间或许只是一个开端。

2018年的CES与其说是一场行业盛会，不如说是一场对未来生活形态以及行业结构变化的预演。就像IBM首席技术官兼副总裁Bridget Karlin说的那样，“CES 2018将被铭记，因为它创新瓦数如此巨大以致于造成停电”。

(责编：樊海旭、常红)