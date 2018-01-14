国内游客无视外交安全提示 “任性”赴叙旅游安危岂能儿戏

针对叙利亚的安全形势，我国外交机构曾在去年11月21日、今年1月7日、1月9日多次发布旅行安全提示，提醒中国公民近期暂勿前往叙利亚、伊拉克”。外交机构的多次提醒引起了人们的注意。对此，外交部给出的解释是，在公告发出后，仍然有国内旅行社组织旅游团前往叙利亚。这究竟是怎么一回事？为什么旅游团会无视外交机构多次安全提醒？

无视警告 仍有国内游客赴叙

据了解，这个旅行团是在2017年12月15日由9人组成的所谓“摄影游”前往叙利亚，在叙利亚停留3天，中国驻希腊大使馆以及中国驻黎巴嫩大使馆没有掌握这个旅行团的情况。在2017年12月底另外还有7人来到叙利亚以相同的路线在叙利亚停留3天。有旅行业者计划将这条线路固定下来，但是，因为前段时间外交部提醒之后取消。

最近，叙利亚局势有所平稳，但这里仍然是安全危险比较高的地区。旅行团行程相对固定，但每次参团人员流动非常大，看不见的威胁非常之高，对这种威胁绝不能存在任何侥幸心理。呼吁中国旅行从业者者、游客为了自身安全与责任暂勿前往，而且不建议个人独自前往叙利亚旅行。

国家旅游局再次提示

国家旅游局13日再次提示，近期暂勿前往叙利亚、伊拉克旅游。其中暂勿前往叙利亚有效期至2018年6月30日，暂勿前往伊拉克有效期至2018年5月5日。

安全提示发布后，国内仍有个别游客自行前往、个别旅行社组织赴上述两国旅游。为此，国家旅游局再次提示中国游客暂勿前往上述两国旅游，要求国内旅行社不得组团赴上述两国旅游，已在当地的中国游客应做好安全防范并尽快撤离。

(责编：樊海旭、常红)