世界瞩目中国共产党反腐新气象

中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第二次全体会议１３日在北京闭幕。会议提出要以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把全面从严治党摆上战略布局，反腐败斗争形成压倒性态势并得到巩固发展，赢得国际社会广泛赞誉，也为国际反腐斗争与反腐合作贡献了中国智慧。

点赞反腐成就

中国展开的反腐斗争既坚决查处领导干部违纪违法案件，又严厉整治发生在民众身边的腐败和作风问题，“打虎拍蝇”无盲区，取得突出成就。

根据中央纪委１１日的最新通报，２０１７年全国纪检监察机关共处分５２．７万人，其中包括省部级及以上干部５８人。

联合国毒品和犯罪问题办公室腐败与经济犯罪部门负责人弗拉西斯说，中国近年来查处的涉腐案件证明中国在反腐领域作出了巨大努力，并取得巨大成就。

西班牙智库加利西亚国际关系研究院院长胡里奥·里奥斯认为，中国已经走在了国际反腐败事业的前列。

如果说国内是反腐主战场，那么海外追逃追赃则成功开辟了“第二战场”。里奥斯说：“中国通过海外追逃追赃行动，正不断压缩贪腐分子的法外之地，这对于反腐败斗争的最终胜利至关重要。”

去年１１月在菲律宾举行的中国与东盟领导人会议上，发表了《中国－东盟全面加强反腐败有效合作联合声明》，这意味着外逃腐败分子在东盟国家隐藏行踪、转移腐败资产的可能性愈加渺茫。

菲律宾雅典耀大学中国问题专家卢西奥·皮特洛说，中国成功推进反腐败国际追逃追赃，展示了排除万难依法反腐的决心。“这给那些贪赃枉法者发出一个信号：天网恢恢疏而不漏，你只能逃一时，不能逃一世。”

关注制度反腐

亮眼的反腐成绩单不仅彰显中国共产党反腐决心和勇气，也体现其不断扎紧制度笼子的智慧和魄力。

里奥斯说：“中国共产党在面对挑战时没有逃避责任，而是以极大的决心和勇气承担起决定性的反腐角色，这值得称赞。”

反腐需要标本兼治，中国共产党在反腐斗争中不断创新制度和方法。党的十九大以来，国家监察体制改革作为制度反腐利器受到高度关注。

意大利国际问题专家姜·埃·瓦洛里说，中国共产党近年来对威胁中国发展的腐败现象进行了严厉打击，如此高度重视党和国家的自我监督机制，这在中国共产党历史上是第一次。

肯尼亚内罗毕大学国际经济学讲师盖里雄·伊基亚拉说，中国共产党在反腐道路上不断前进，离不开制度创新。“监察体制改革是中国反腐的一大创新，通过对所有行使公权力的公职人员实现监察全覆盖，形成有效的反腐机制。”

国际刑警组织阿根廷国家中心局局长马塞洛·德皮耶罗说，中国共产党对党内和国家机关单位实行严格的监察制度，这为系统性地预防和打击腐败提供了有效的制度保障。

汲取中国智慧

《联合国反腐败公约》是反腐败领域最具权威性和影响力的国际法律文件。去年１１月召开的《联合国反腐败公约》第七届缔约国大会上，中方有关国际反腐合作的理念与方案写入了大会最终决议中，成为会议的一项重要成果。

挪威常驻维也纳联合国机构大使本特·安格尔－汉森评价说，中国在国际反腐败合作上发挥的引领作用让人印象深刻，这对国际社会十分重要。

中国反腐成就不仅提振了其他国家的信心，也贡献了中国智慧，具有示范意义和借鉴意义。

菲律宾《旗帜报》专栏作家罗德·卡普南说：“国际社会将研究中国成功的反腐事业，因为腐败问题是人类社会面临的共同问题。”

去年，西班牙执政党人民党向中国共产党取经，决定设立类似纪律检查委员会的党内监督机构“人民监督办公室”，旨在惩治党内腐败，提升民意支持率，重新获得单独执政的能力。

在巴西瓦加斯基金会大学国际法教授埃万德罗·卡瓦略看来，中国共产党无时无刻不在自省、严查党内腐败，为其他政党树立了榜样。（综合新华社记者郭求达、王腾飞、刘向、王星桥、赵焱、袁梦晨、董成文、金正、倪瑞捷、王晨笛、朱东阳、刘晨报道）

(责编：樊海旭、常红)