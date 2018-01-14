俄副外长呼吁各方遵守伊核协议

新华社莫斯科１月１３日电 俄罗斯外交部副部长里亚布科夫１３日在莫斯科表示，俄方对美国总统特朗普１２日就伊核协议发表的声明给予极负面评价，呼吁其他有关各方继续遵守这一协议。

据塔斯社１３日报道，里亚布科夫表示，伊核问题全面协议是平衡反映各方观点的正确有效协议，但由于美方的某些主观因素和美国某阶层对伊朗的敌视，才使这份协议受到美方质疑。

对于特朗普要求美国国会和欧洲协议方同意修改伊核协议某些条款的表态，里亚布科夫表示，这份协议不应修改，俄方将阻止美方如此行事。

“我们认为，美国正采取旨在破坏伊核问题全面协议的方针”，里亚布科夫说，“尽管特朗普决定再次延长针对伊核问题的制裁豁免期，但这不过是在掩饰美方就伊核问题发出的‘最后通牒’。”里亚布科夫呼吁，伊核协议各方应更加团结地坚持共同立场，全面严格遵守这份协议。

２０１５年７月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。国际原子能机构负责督查伊朗履行协议情况，并多次出台报告确认伊朗已履行这一协议。

依据美国国内相关规定，美国总统每隔１２０天要确定是否延长针对伊核问题的制裁豁免期。美国行政部门需每隔９０天向国会提交报告，评估伊朗是否履行了伊核协议承诺。

美国总统特朗普本月１２日宣布将最后一次延长针对伊核问题的制裁豁免期，同时要求美国会和欧洲国家同意修改伊核协议条款，增加限制伊朗导弹项目等内容。他说，如果没有达成美国期待的协议，美国将“立即退出协议”。

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