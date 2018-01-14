图斯克警告波兰可能也“脱欧” 与欧盟关系紧张

欧洲理事会主席、波兰前总理唐纳德·图斯克说，如果有一天波兰缴纳的欧洲联盟“会费”超过所获拨款，波兰可能会步英国后尘，寻求脱离欧盟。

“今日俄罗斯”电视台网站11日报道，图斯克10日接受一家波兰媒体采访时说，他确信波兰执政党法律与公正党的一个目标是“将波兰从欧盟的桎梏下解放出来”。他说：“对法律与公正党来说，除了共同市场、法律秩序以及安全保障等利益，留在欧盟的好处可以归结为一点，即收支平衡。”

“我可以轻易地想象到一种情况，如果波兰有朝一日发现自己成为‘净援助国’，波兰政府将作出决定，征询波兰人是否想继续留在欧盟。然后，波兰将非常努力地得出这样一个结论，与欧盟说‘再见’十分必要。”

波兰每年接受欧盟大约100亿欧元财政拨款，是成员国中最大的资金接受国。不过，如果欧盟削减2020至2027年预算，或欧盟要求成员国向欧盟预算贡献更多资金，这种局面将很快改变。

波兰与欧盟目前关系紧张。波兰议会去年7月通过三项涉及司法改革的法案，欧盟委员会当年12月以波兰司法改革严重违反欧盟的法治原则为由，建议欧洲理事会启动《里斯本条约》第七条。这一条款属于“惩罚条款”，若审查通过，波兰将遭受暂停表决权等惩罚。波兰方面指责欧委会决定带有政治色彩且不合法。

现任欧盟轮值主席国保加利亚希望欧波关系走入“死胡同”前能够“急刹车”。

保加利亚总理博伊科·鲍里索夫11日接受媒体采访时说，他更希望不要为是否启动《里斯本条约》第七条表决。“我们不应该走到这一步。如果举行表决，我们将会有许多不眠之夜。”(王逸君)【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)