83国召回1200万箱法国问题奶粉 制造商称将补偿

中新网1月14日电 据外媒报道，法国乳制品大型厂商拉克塔利斯公司(Lactalis)执行长本月13日做出承诺，将补偿所有因旗下问题婴儿奶粉而受到影响的家庭。

据报道，此前，由拉克塔利斯公司生产的婴儿奶粉遭沙门氏菌污染，影响全球83国，召回1200万箱婴儿奶粉。

该公司执行长贝斯尼尔(Emmanuel Besnier)接受法国媒体访问时说：“我们必须考虑召回行动的规模，逾1200万箱(婴儿奶粉)受到影响。”他补充表示，经销商不必再分类产品，“他们知道所有产品都必须下架”。贝斯尼尔承诺将补偿所有受波及的家庭。

他表示，他最在乎的是这个健康危机对消费者的影响，包括6个月以下的婴儿。他告诉法国“星期日报”(Journal du Dimanche)：“我们和我个人都非常重视此事。”

据悉，有许多孩童因饮用拉克塔利斯生产遭沙门氏菌污染的奶粉而生病，受影响的家庭纷纷向拉克塔利斯提出控诉，官司件数达数百起。

目前为止，法国通报35起婴儿喝下问题奶粉后致病的案例，西班牙传出一例，希腊也正在调查另一起病例。代表受害消费者的组织则表示，有关当局低估案例数量。

贝斯尼尔说：“有人投诉、有人调查，我们都将全力配合调查。”

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