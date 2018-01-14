俄生物学家发现恐龙新物种 命名为西伯利亚巨龙

中新网1月14日电 据俄媒报道，俄罗斯圣彼得堡国立大学近日发布消息称，该大学联合托木斯克国立大学学者描述了科学未知的蜥脚下目物种，这是1.2亿年前居住在地球上的恐龙，新物种被命名为西伯利亚泰坦巨龙(Sibirotitan astrosacralis)。

消息称：“这是第二个在俄罗斯获得学名的蜥脚类生物，也是在亚洲发现的最古老的泰坦巨龙类物种。新物种因其庞大的身形和奇特的骨骼结构得名Sibirotitan astrosacralis。”

据悉，西伯利亚巨龙属于蜥脚类巨龙物种。研究人员指出，新发现的巨龙并不是该物种中体型最大的，它有一条巨大的长尾巴、细长的脖子、体重约10吨、身长12米左右。西伯利亚巨龙用四足行走，为食草恐龙，由于其身形巨大很少受到攻击。

据了解，在俄罗斯最著名的恐龙遗址之一——克麦罗沃州，在不同时期发现的牙齿、椎骨和长约半米的骶骨，为科学家们描述新的蜥脚类物种提供了帮助。

目前，化石保存在托木斯克国立大学，而骶骨陈列在学校的大厅内。

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