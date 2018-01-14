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德国流感病例猛增

2018年01月14日11:57  来源：新华网
 

　　新华社法兰克福１月１３日电（记者胡小兵）德国疾病防控机构罗伯特·科赫研究所日前表示，德国流感疫情日趋严重。自２０１７年１０月以来，德国共发现３７３６例流感病例，其中新年第一周就发现了１３２６例流感病例。

　　德国法兰克福大学附属医院医生１３日告诉记者，德国这个流感季主要流行乙型流感，危害性小于去年的甲型流感。乙型流感的临床表现为发烧、嗓子痛、干咳、头部和四肢疼痛，患者会有体虚、食欲减退、怕冷等感受。人们对乙型流感的危害不能掉以轻心，在持续几个月的流感季里，乙型流感病毒也许会出现新的变异。

　　医生指出，流感和普通感冒的区别在于，普通感冒通常不会导致病人食欲减退。

　　专家提醒，预防流感首先是勤洗手，减少被传染风险；其次在流感季到来前，接种流感疫苗；第三尽量避免到人群集中的地方去，防止交叉感染。流感患者除配合药物治疗外，每天还应喝水２升以上，多卧床休息。

(责编：樊海旭、常红)
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