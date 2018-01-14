韩政府新年工作报告将正式启动 首次由总理主持 

中新网1月14日电 据韩联社报道，据韩国国务调整室本月14日消息，新年政府工作报告将从18日起至29日进行，本次报告将由国务总理李洛渊主持。

据报道，历年韩国政府工作报告均由总统或代总统主持，此次是总理首次接受报告。

韩国总统文在寅曾承诺推行“责任总理制”，由李洛渊主持工作报告，正是对该承诺的实践，也体现了政府将严密检查国政运营细节，促进部门间的有机合作，力争取得国政运营的具体成果。

从报告计划的主题来看，18日工作报告主题为收入主导增长和提高国民生活质量，19日为外交安保状况及改善韩朝关系，23日为应对灾难灾害以及确保国民健康，24日为第四次工业革命和创新增长，25日为打造公正正义社会，29日为教育文化创新等。

报道还称，韩国政府此次工作报告的重点为平昌冬奥会的成功举办、外交安全状况、韩朝关系改善事宜、实现人均收入3万美元所需解决的课题、将国政运营成果实际转化为提高国民生活等。

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