捷克总统选举将举行第二轮投票

新华社布拉格１月１３日电（记者王义）捷克总统选举官方网站１３日公布的数据显示，在１月１２日至１３日举行的总统选举投票中，没有总统候选人得票数过半，位居前两位的捷克现任总统泽曼和捷克科学院前院长德拉霍什将进入第二轮投票。

这是捷克历史上第二次以公民投票方式直接选举总统，共有９名总统候选人竞选。数据显示，选举投票率为６１．９２％。泽曼赢得３８．５６％的选票，名列第一。德拉霍什的得票率为２６．６％，位居第二。除首都布拉格外，泽曼在其他州的得票均领先德拉霍什。

捷克宪法规定，如果没有候选人在总统选举首轮投票中获得过半选票，赢得选票最多的前两位候选人将于１４天后参加第二轮投票，票多者将赢得总统宝座。总统任期５年，可连任一届。

捷克首届总统直选于２０１３年举行，泽曼在选举第二轮投票中击败竞争对手前外长施瓦岑贝格当选总统。本届总统选举第二轮投票将于１月２６日和２７日举行。

泽曼现年７３岁，曾任众议院主席、政府总理，在捷克农村和底层民众中颇受欢迎。德拉霍什现年６８岁，是捷克顶尖化学家，曾任捷克科学院院长，以独立身份参选总统。

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