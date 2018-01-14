不轻饶！印私营航空解雇空中吵架飞行员

印度捷达航空公司说，已解雇飞行途中爆发冲突、一度双双离开驾驶舱的两名飞行员。

美联社11日报道，捷达航空9日发表声明，称对事件调查后决定“终止两名飞行员的雇佣（合同），即刻生效”。这家私营航空运营商没有提及更多细节。

本月1日，捷达航空一架波音777客机搭载324名乘客，从英国首都伦敦飞往印度第二大城市孟买。起飞后不久，男飞行员与女同事爆发激烈争吵，扇了对方耳光。女飞行员随后哭着离开驾驶舱。

《印度时报》援引消息人士的话报道：“女飞行员站在厨房里哭。其他机组人员试图安慰，劝说她返回驾驶舱。”期间，男飞行员用对讲机呼叫机组人员，要求女飞行员返回。眼看劝说无果，男飞行员一度离开驾驶舱寻找女搭档，置驾驶舱于空无一人的状态。

英国《每日邮报》报道，两名涉事飞行员正在恋爱。

捷达航空4日发表声明，将冲突归因于一场误会，称两名飞行员很快和解，航班安全降落目的地。两名飞行员当时受到停飞处分，等待内部调查结果。（刘曦）【新华社微特稿】

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