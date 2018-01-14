美国勿在伊核问题上捆绑私利

美国总统特朗普１２日发表声明说，伊核协议有“灾难性的缺陷”，要求美国国会和欧洲国家同意修改协议条款，增加限制伊朗导弹项目等内容。特朗普还说，将最后一次延长针对伊核问题的制裁豁免，他不会确认伊朗履行了伊核协议，此次延长制裁豁免期，是给修改伊核协议“最后一个机会”，如果最终不能达成美国期待的协议，美国将“立即退出协议”。

伊核全面协议化解了持续多年的伊核危机，巩固了以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系，是国际安全治理的重要成果，也是通过政治外交手段解决热点问题的有益实践。

尽管国际原子能机构多次申明伊朗完全遵守了伊核协议，但特朗普政府仍不认定伊朗履行了协议。伊朗最高领袖哈梅内伊警告，如果美国撕毁伊核协议，伊朗也会这么做。

特朗普政府将伊朗视为美国在中东的主要对手之一，正试图将伊核协议同伊朗内政外交政策挂钩，将伊核协议同伊朗发展弹道导弹技术和所谓“支持恐怖主义”问题挂钩，要挟伊朗和其他协议签署方。迄今美方以伊朗发展弹道导弹为由已出台多项对伊制裁措施，近日美多名高官还放言，未来对伊朗施加的单边制裁将只增不减。

伊核协议的签署，是国际社会共同努力的结果，是维护国际核不扩散体系的关键一环，对地区安全至关重要。协议来之不易，不容随意更改，这是国际社会普遍立场。如果伊核协议半途而废，国际核不扩散体系将受到严重冲击，中东可能出现更大乱局。

近一年来，特朗普政府在外交领域的一些单边主义做法引发国际社会担忧。眼下，中东地区持续动荡，需要的是真正促进和平稳定的建设性力量，而不是言而无信、捆绑私利、逆国际共识而动的搅局者。

(责编：樊海旭、常红)