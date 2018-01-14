美国“龙”货运飞船“载货”返回地球

新华社华盛顿１月１３日电（记者周舟 林小春）美国太空探索技术公司的“龙”货运飞船１３日从国际空间站返回地球，带回超过１８００千克的货物和科学样品。

太空探索技术公司官方推特账号美国东部时间１３日上午１０时３７分（北京时间２３时３７分）发文确认，飞船降落在美国加利福尼亚州以西的太平洋上。

美国航天局表示，美国东部时间早上４时５８分，控制员操控空间站机械臂，使货运飞船与国际空间站分离。降落前约半小时，“龙”飞船的地面指令员发出离轨点火命令，使飞船进入地球大气层。

被“龙”飞船送回地球的科学实验包括微重力条件下的光纤拉伸实验，拉伸后的重金属氟化物玻璃表现出比多数光纤中的二氧化硅更好的光学特性。

还有一项试验用来观察缺氧状态下植物的应激反应，可以模拟在土壤淹水等极端条件下植物如何存活，并找到可供操控的分子靶点，以提高产量。

美国航天局的一项实验将小鼠送入太空，并计划由“龙”飞船将它们活着带回地球。该实验评估了一种治疗哮喘症状药物的低剂量给药方式。科学家在小鼠皮下植入的微胶囊，可以通过只有五万分之一头发丝粗细的通道释放药物，这有助于避免药物产生副作用。

这艘“龙”飞船于２０１７年１２月１５日升空，将约２２００千克补给和科学样品送入国际空间站。据太空探索技术公司网站介绍，飞船最大发射有效载重为６０００千克，最大返回有效载重为３０００千克。

这是该飞船第二次为空间站运送物资并成功返回。

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