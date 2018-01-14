特朗普对非洲不当言论引多方谴责 美政府紧急灭火

综合报道，美国总统特朗普日前称非洲国家为“粪坑国家”，掀起外交风波。联合国54个非洲成员罕见地一致要求他收回不当言论，并为此道歉。非洲部分国家纷纷召见美国使节表达不满。

据报道，非洲各国驻联合国的大使们近日就特朗普此番言论召开紧急会议。他们会后发布集体声明，表示对“美国总统发表的极端无礼、带有种族偏见和排外言论，感到极为震惊，并予以强烈谴责”。

声明还说，对美国政府持续贬损非洲和非洲裔人民的趋势感到关注。这54个非洲国家要特朗普收回言论并道歉，同时它们也对谴责特朗普言论的美国各界人士表示感谢。

据悉，这份声明是经过四小时磋商而一致通过的。一名非洲大使对法新社说：“这是我们仅有一次站在同一阵线。”

非洲联盟发言人卡隆多表示，应警惕特朗普带有严重种族主义色彩的言论。历史上，许多非洲人被奴役至美国，且美国是全球最大的靠外来移民建立的国家，美国发表如此言论尤其令人不安。

据报道，特朗普日前在白宫与多名美国会议员就移民体系改革举行会谈，讨论“童年抵美者暂缓遣返”计划时，特朗普称：“我们为什么要让那些来自‘粪坑’(shithole)国家的人进入美国？我们为什么要接收那么多海地人？把他们赶出去。”他还说，美国应更多接收挪威这样国家的移民。

特朗普上述言论是由与会的民主党参议员德宾泄漏出来的，据他透露，特朗普不止一次，而是多次使用了“粪坑”字眼。有关特朗普言论在媒体报道开始出现时，白宫并没有出面否认。

特朗普隔天在推特上辩称：“从来没有说过任何冒犯海地的话，虽然很明显海地是一个贫穷而糟糕的国家。从来没有说过要把他们赶出去，这是民主党编造的。我和海地人关系很棒。可能以后的会议都要录音了，很不幸，因为没有了信任！”

报道称，特朗普的辩解似乎于事无补，他的言论已无可避免地掀起外交风波。

被特朗普直接点名的海地反应激烈，海地总统莫伊兹对这一“种族主义”言论深表“震惊和愤怒”，并下令召见美国驻海地代理大使戴罗，要求对方当面说明特朗普究竟所指何意。

随后海地将对美国正式发出外交照会，表达严正抗议。其他非洲国家如博茨瓦纳和塞内加尔也召见了美国大使，表达不满。

美国一名高官透露，国务院正忙着灭火，驻外使节已接获指示，若被所驻国政府召见，须传达美国对非洲的尊重。

特朗普的言论也受到国会两党议员的抨击。属于民主党的国会黑人议员委员会主席里士满和众议院司法委员会资深议员纳德勒表示将于下周提出针对特朗普的谴责动议，如果到时共和党的众议院领袖允许该动议进行投票，特朗普将颜面尽失。

就在特朗普不当言论曝光的第二天，美国国务卿蒂勒森对国务院职员发表有关互相尊重的内部演讲时，呼吁美国人接受他们的多元背景。他说：“通过尊重我们的不同生活体验和文化，我们才能踏上成长之路，整体取得成长。”

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