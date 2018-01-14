外媒称特朗普拟研发新核武 专家忧核战风险加剧

据新加坡《联合早报》报道，美国即将出台新的《核态势评估报告》，根据一份外泄草稿，特朗普政府有意研发新型核武器，并放宽核武器的使用限制，例如在遭受重大的非核武袭击时，以核武器反击。

军备控制专家为此担心，这会加剧核武战争爆发的风险。

据报道，外泄的报告草稿刊登在《赫芬顿邮报》(The Huffington Post)网站上。美国国防部周五拒绝就该草稿置评，仅发表声明说：“《核态势评估报告》还未完成，它最终将交由总统与国防部长审核和批准。”

据熟悉该报告的消息人士透露，外泄的草稿是真实的，但他没说明最终提交给特朗普审批的是否会是此版本。

报道指出，美国上一次发布《核态势评估报告》(The Nuclear Posture Review)是在2010年奥巴马执政期间，当时奥巴马政府主张缩小核武器在国家安全中所扮演的角色。

不过特朗普政府的报告草稿却称，奥巴马时代核武威胁较不严重，但如今“世界已变得更加危险”，所以前政府就世界安全态势所做的很多假设都已不成立。

特朗普政府更大力鼓吹以核武器来发挥威慑作用，报告草稿指出有效的核威慑没战争那么烧钱。

特朗普政府也主张砸下重本更新美国的老旧核武器。美国国会预算办公室估计，要在未来30年维持核军备及实现其现代化，须耗资逾1.2万亿美元(约1.59万亿新元)。

草案说，美国在全面遵守核武条约的同时，将着手开发一种新的海上发射核巡航导弹，以及为“三叉戟”潜射弹道导弹(SLBM)研发新的低当量核弹头。

草案也提到若是遇到“极端情况”，包括非核武器的战略性袭击，美国有可能动用核武器还击。军备控制专家认为所谓的“极端情况”或许包括了重大网络攻击，例如导致美国电力供应瘫痪。

美国军备控制协会裁军研究处处长芮夫(Kingston Reif)表示，特朗普政府的《核态势评估报告》草稿内容与美国长期政策有所偏离。

“美国可动用核武器的可能情况增多了，因此核武器被派上用场的风险也随之加剧。”

该草案重申了前奥巴马政府的承诺，即无核武国家若是加入并遵守核不扩散条约，美国将不会动用或是威胁动用核武对付他们。不过草案附加声明，鉴于非核武科技的威胁不断演进，美国有权调整上述承诺。

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