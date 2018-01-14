全美流感已达“广泛传播”级别 美欧逾百人病死

综合报道，近日，美国及欧洲爆发流感疫情，死亡人数逾100人。美国卫生官员说，今年冬季流感暴发时间比过往早，全美流感就诊人数不断增加，预计今年会达到“严重”水平。

其中，加州65岁以下因流感死亡的人数已达42人，是近十年来最严重的一次。据加州媒体报道，许多医院的急诊室挤满了流感病人，大洛杉矶地区和旧金山湾区是重灾区。

据报道，目前，英国已有85人死于流感，仅是上周就有48人丧生。由于世界卫生组织错估流感病毒种类，令疫苗效果降低，今年流感疫情可能达到半世纪来最严重。

数字显示，英国迄今有1938人住院，近半是感染乙型流感山形(Yamagata)，俗称日本人流感。英国卫生当局担心，这次疫情会较2009年爆发的猪流感H1N1更严重。

为应对流感高峰期，当局已延迟公立医院的非紧急手术，以让出更多资源及床位；北爱尔兰天主教会更决定取消弥撒中的握手仪式，以减低感染风险。

意大利卫生部门也通报称，全国有近两成长者染病，流感高峰期结束前料有500万人染病。

专家说，孕妇、儿童、老人以及体弱多病者接种疫苗尤其重要，否则会造成流感并发症，严重者危及生命。

美国疾病控制和预防中心流感部主任杰尼根周五召开记者会说，全美2000多家门诊报告数据显示，流感就诊人数快速增加，表明流感传播已进入高峰期。这是该中心监测流感13年来，美国本土首次全部达到“广泛传播”级别。

据统计，上周住院人数比前一周翻倍，达到每10万人当中，就有22.7人住院，比上周的13.7人高。其中老人和婴儿是感染高发人群。

(责编：樊海旭、常红)