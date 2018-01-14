中企承建斯里兰卡铁路项目举行铺轨仪式

1月12日，在斯里兰卡马特勒市，工人在斯里兰卡南部铁路一期项目施工现场工作。

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新华社科伦坡1月13日电 （记者唐璐、朱瑞卿）由中国企业承建的斯里兰卡南部铁路一期项目日前在斯里兰卡马特勒市举行铺轨仪式。观察人士认为，该项目对斯里兰卡经济振兴将起到重要促进作用。

斯里兰卡政府官员阿贝瓦德纳在仪式上说，多年来斯里兰卡政府一直期待建设新铁路，感谢中国政府帮助斯里兰卡把梦想变为现实，希望中国企业能够尽快启动南部铁路二期项目。

据了解，斯里兰卡铁路大多是在英国殖民时期修建的，1948年斯里兰卡独立后，政府没有再建新铁路。

南部铁路项目是中国企业在斯里兰卡承揽的第一个铁路工程项目，由中国进出口银行提供贷款支持。该项目于2013年8月开工，一期主体工程预计今年10月底竣工，建设里程全长26.75公里，设计时速每小时120公里。

项目承建方中国机械进出口（集团）有限公司副总裁赵军表示，参与“一带一路”建设意义重大。南部铁路项目完成后，斯里兰卡南部将形成陆、海、空“三位一体”的运输格局。

《 人民日报 》（ 2018年01月14日 03 版）

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