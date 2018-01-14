去年外贸进出口同比增14.2%

1月12日，在青岛前湾保税港区码头，“中远海运阿尔卑斯”号集装箱货轮在装载出口货物。

张进刚 陈星华摄影报道（人民视觉）

本报北京1月12日电 （记者杜海涛）记者12日从国新办新闻发布会上获悉：2017年我国货物贸易进出口总值27.79万亿元人民币，比2016年增长14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面。其中，出口15.33万亿元，增长10.8%；进口12.46万亿元，增长18.7%；贸易顺差2.87万亿元，收窄14.2%。

海关统计显示，去年我国货物贸易进出口值逐季提升。一至四季度分别为6.17万亿元、6.91万亿元、7.17万亿元和7.54万亿元，分别增长21.3%、17.2%、11.9%和8.6%。一般贸易进出口较快增长，比重上升。贸易方式结构有所优化。

对前三大贸易伙伴进出口同步增长，与部分“一带一路”沿线国家进出口增势较好。其中，我国对欧盟、美国和东盟进出口分别增长15.5%、15.2%和16.6%，三者合计占我国进出口总值的41.8%。

中西部和东北三省进出口增速高于全国整体，区域发展协调性增强。民营企业进出口增长，比重提升。（相关报道见第二版）

《 人民日报 》（ 2018年01月13日 01 版）

(责编：樊海旭、常红)