洪都拉斯反对党联盟示威抵制总统选举结果

特古西加尔巴消息：洪都拉斯反对党联盟的支持者们１２日在该国首都特古西加尔巴举行示威活动抵制总统选举结果，并与当地军警发生冲突。

当天早些时候，由自由和重建党、革新和团结党组成的反对党联盟总统候选人纳斯拉亚带领数百名支持者在首都市中心举行示威活动。当游行队伍行进至总统府附近时遭遇军警阻拦，双方发生暴力冲突，现场一片狼藉。

纳斯拉亚表示，洪国民党总统候选人埃尔南德斯“借助舞弊手段才赢得选举”，他们绝不会接受计票结果，并将坚决抵制并阻止本月底举行的总统就职仪式。

洪都拉斯总统选举２０１７年１１月２６日举行。在最终计票结果尚未正式公布的情况下，埃尔南德斯和纳斯拉亚分别宣布胜选。洪最高选举委员会１２月１７日宣布，埃尔南德斯获得４２．９８％的支持率，凭借微弱优势成功连任。纳斯拉亚及其支持者认为选举计票存在舞弊，在全国范围内举行了大规模暴力示威活动。按照计划，埃尔南德斯将于１月２７日宣誓就职。

根据洪都拉斯宪法，总统由直接选举产生，任期４年。２０１５年４月，洪都拉斯最高法院废除宪法中禁止现任总统连选连任的条款，现任总统埃尔南德斯遂获准参加２０１７年总统选举，但其参选合法性受到反对党普遍质疑。（记者许雷 刘璇）

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