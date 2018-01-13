乌克兰启动培训美制反坦克导弹操作员工作

鉴于去年年底美国政府决定向乌克兰出售防御性致命武器，乌克兰军队日前正式启动培训美制“标枪”反坦克导弹系统操作人员的筹备工作。
据乌门户网站“乌克兰军事网页”１２日报道，具体培训工作将于１５日在位于乌西部城市利沃夫的国家陆军学院进行。第一阶段是语言培训，目的是使导弹系统操作人员的英语水平达到能明白相关技术术语、操作指南和参数资料等。第二阶段是出国进行实际操作培训。该网站没有透露乌军人将去哪个国家接受培训。
据悉，美国总统特朗普上月已批准向乌出售防御性致命武器，包括“标枪”反坦克导弹和狙击步枪。有报道透露，美计划出售的“标枪”反坦克导弹系统包括３５套发射装置和２１０枚导弹。
俄罗斯对美国的行为感到不满，称美国此举“越过红线”，无助于解决乌东部冲突问题。
“标枪”反坦克导弹是由美国雷神公司和洛克希德－马丁公司联合研制的一种单兵肩射式反坦克导弹，主要用于精准摧毁各种坦克和装甲车。（记者陈俊锋）
中国建筑在俄罗斯“圈粉” 俄罗斯联邦大厦A塔项目、圣彼得堡斯多克曼涅瓦商业中心、莫斯科郊外的中共六大会址修复工程、莫斯科中国贸易中心项目……中国建筑集团有限公司（以下简称中国建筑）深耕俄罗斯市场12年，克服施工标准不同、施工条件不利等困难，完成了一项又一项质量过硬、广受赞誉的建筑项目，成为中国企业在俄罗斯的亮丽名片。 【详细】