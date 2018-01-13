职旅总社与白俄罗斯共和国疗养中心在京签署合作协议

人民网北京1月13日电 中国职工国际旅行社总社与白俄罗斯总统事务管理局下属的共和国单一企业疗养中心12日在京签署合作协议，并举行总代表处揭牌仪式。职旅总社总经理张西昶出席签约式并讲话，白俄罗斯体育旅游部副部长巴尔特诺伊·米哈伊尔、白俄罗斯共和国驻华使馆代表出席会议。

签约仪式

签约会上，职旅总社总经理张西昶表示，自 2015年5月中国国家主席习近平赴白俄罗斯共和国进行国事访问以来，中白两国在经济、文化、体育和科技等领域的合作不断加深。在此背景下，2017年10月份，白俄罗斯国家疗养中心总经理米哈伊洛夫先生到访职旅总社，与职旅总社就如何开展各领域合作达成了初步意向。

张西昶指出，此次合作为推进中白两国旅游及职工疗休养等方面的发展，增进中白两国人民的友谊和合作交流，加强中国职工国际旅行社总社和白俄罗斯共和国疗休养中心间的进一步的合作关系，开辟了美好前景。

白俄罗斯体育旅游部副部长巴尔特诺伊·米哈伊尔表示，将以此为契机，积极开展中白双方在文化、体育、工业等领域的旅游业务合作，为推动双方职工疗休养方面的业务做出积极贡献。

揭牌仪式

签约会后，双方举行了总代表处揭牌仪式。

中白双方代表合影

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)