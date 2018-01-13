第五期“丝路书香”来华培训研修班见面会在京举行

人民网北京1月13日电 第五期“丝路书香”来华培训研修班见面会11日在京举行。中华出版促进会、汇天网络科技有限公司相关领导，以及来自斯里兰卡、孟加拉国、巴基斯坦和蒙古共和国的主要新闻出版机构的代表等出席了见面会。

本次“丝路书香”来华培训研修班由国家新闻出版广电总局主办，中华出版促进会承办。邀请了来自斯里兰卡、孟加拉国、巴基斯坦和蒙古共和国的主要新闻出版的管理部门负责人和出版机构高级管理人员，以及具有中、高级职称的编辑、设计等人员来华参加培训和实地参观、考察、实习。第五期研修班旨在以“请进来”的方式，进一步推动中国出版走出去，落实“一带一路”倡议，做好“民心相通、文化相融”基础工作。

本次研修班为期一周，学员将参加在北京和河南两地举办的专业课程研修、出版合作洽谈、印刷行业考察和中国文化学习。培训课程形式以对口专业授课为主，以现场调研与技术指导为平台，广泛交流，使来华培训人员广泛、深入地了解中国出版行业的状况，领略中国的传统文化，知晓一个真实的中国。

“丝路书香”来华培训研修班已成功举办四期，邀请了来自16个国家的130多名学员，这些学员和所在机构成为中国图书走出去的优秀合作伙伴。

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