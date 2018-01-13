人设崩塌 性丑闻恐断送共和党明星州长仕途

美国密苏里州州长埃里克·格雷滕斯11日晚承认一段“婚外恋”，但否认用裸照威胁情人保守秘密。

检方已对格雷滕斯启动调查。这名共和党籍政治明星曾经自称“骄傲的丈夫和父亲”，眼下面临辞职压力。

【丑闻曝光】

密苏里州圣路易斯市一家电视台披露，格雷滕斯2015年与一名美发师发生性关系。这名美发师的前夫向电视台爆料，他偷偷录下一段与前妻的对话。

对话中，前妻承认奸情，称她受格雷滕斯欺骗、被拍裸照，格雷滕斯要挟她不要公开两人的关系。

这家电视台没有公开格雷滕斯情人的身份。涉事女子没有回应这一报道。

11日晚，格雷滕斯夫妇发表声明，证实格雷滕斯曾经出轨，但否认拍摄情人裸照并威胁对方。

“这是非常严重的私生活错误，”声明说，“埃里克承担责任，我们正私下里坦诚地共同应对这件事。”

圣路易斯检察官已经启动针对格雷滕斯的刑事犯罪调查。

【新星陨落？】

格雷滕斯现年43岁，去年1月就任州长。他曾是美国海军海豹突击队队员，是一家老兵慈善机构的创始人。他几年前公开表达有朝一日竞选总统的意愿。

美联社报道，格雷滕斯与美发师的婚外情发生在他宣布竞选州长之前。

婚外情曝光后，州议会共和党和民主党籍议员联名向州司法部长乔希·霍利请愿，让后者主持对格雷滕斯的调查。州司法部回复，依据密苏里州法律，此事应交由地方检察官处理。

联名信说，州长婚外情“特别让人不安”，有必要立即调查，以免影响今年的议会进程。

一些民主党籍州议员要求格雷滕斯辞职。共和党一方则要求州长“坦率”、“对自己行为负责任”。

共和党顾问约翰·汉考克认为，格雷滕斯能否挺过这一关，关键看他首次公开回应婚外情时表现如何。“他必须说实话，必须无懈可击。”

【“党派争斗”】

格雷滕斯的律师吉姆·加德纳说，州长从未威胁那名女子，也没有如女子前夫所称扇她耳光，所有暴力指认都是“一派胡言”。“这只是一桩持续3年的私事，无需公开，也无需走法律渠道。事实会证明这一切。”

加德纳还说，格雷滕斯是两党争斗的“牺牲品”，称州议会前民主党领袖罗伊·坦普尔在幕后唆使那名前夫曝光格雷滕斯的婚外情。

坦普尔告诉美联社记者，他2016年9月与那名前夫会面，当得知对方决定不公开这桩丑闻后，就再也没有与对方联络。（杜鹃）（新华社专特稿）

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