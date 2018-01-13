过去回不去 英国不会就“脱欧”举行二次公投

英国“脱欧”谈判缓慢推进，国内一直有就英国是否脱离欧盟举行二次公投的声音。英国首相特雷莎·梅的发言人11日回应称，特雷莎·梅不会推动二次公投。另外，特雷莎·梅表示，将力求与欧盟达成“最好”的“脱欧”协议。

英国2016年6月举行“脱欧”公投，支持“脱欧”者以不到4个百分点的微弱优势决定英国退出欧盟。去年3月，特雷莎·梅正式向欧盟递交“脱欧”信函，成为首个寻求退出这一政治和经济区域联盟的成员国。根据欧盟法律，双方需要在两年内、即2019年3月29日以前完成“脱欧”谈判。

“脱欧”谈判至今，英国国内一直存在要求二次公投的呼声。“留欧”支持者称，民众未能在“脱欧”公投前足够了解情况，民意时至今日发生了巨大改变。相反，力挺“脱欧”人士认为，二次公投没有意义。

英国独立党前任领袖、英国“脱欧”主要推动者奈杰尔·法拉奇11日表示，他欢迎二次公投的想法，但即便再投一次，“脱欧”的最终结果也不会发生改变。二次公投的作用，仅限于平息争论。

法拉奇作客电视节目时说：“如果我们就欧盟成员国身份举行二次公投，那整整一代人也不会再提（公投）了。如果再投一次，‘脱欧’的领先优势将远比上一次大。”

就法拉奇的上述表态，特雷莎·梅的发言人回应称，“脱欧”公投已经结束，特雷莎·梅不会推动二次公投。

另一方面，英国“脱欧”谈判在国内一直遭遇巨大压力。伦敦市长萨迪克·汗近日警告，如果“脱欧”谈判无法达成协议，英国可能失去50万个工作岗位。

特雷莎·梅11日接受媒体采访时承诺，将力争与欧盟达成“最好”协议。她说，萨迪克·汗所指的流失50万个工作岗位是在“没有协议”的情况下，而英国现在是朝着“最好的协议”努力。

“我们能够与欧盟取得一致，达成协议，”特雷莎·梅说，“我有信心我们能够达成很好的协议。”

英国脱欧谈判现阶段进展平稳。除英国以外的欧盟27国领导人2017年12月15日在布鲁塞尔欧洲理事会总部举行会议，宣布英国“脱欧”第一阶段谈判已就“分手费”、爱尔兰边界以及欧盟在英公民权利等核心议题取得“足够进展”，可以着手第二阶段谈判，聚焦英国“脱欧过渡期”和英欧未来关系两部分，谈判定于本月开始。（陈立希）（新华社专特稿）

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