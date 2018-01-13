私设秘密基金？韩检方开查李明博“小金库”案

韩国检方11日说，针对前总统李明博涉嫌私设秘密基金一案，专案组已于当天对涉事公司和相关嫌疑人住所展开搜查。在这起案件中，李明博被控犯有贪污、逃税、藏匿犯罪所得以及玩忽职守罪。

涉事公司名为DAS，总部设在韩国庆尚北道庆州市，位于首尔东南方向约371公里处。这家公司主要经营汽车零部件，最大股东是李明博的长兄李相恩。

检方怀疑，这家公司假借他人名义，设立总额达120亿韩元（约合7304万元人民币）的秘密基金，以达到挪用公款和逃税目的。而李明博被指是这家公司背后的真正老板。

检方曾于2008年调查过这起案件，但当时认定李明博无罪。去年12月7日，一家民间组织和一个律师协会重翻旧案，状告DAS公司幕后真正老板以及当年负责调查此案的特别委员会。

首尔中央地方检察厅专案组11日前往庆州市，搜查了DAS公司总部、涉案人员办公室和住所等10多处地点。这是专案组成立以来首次进行搜查取证。按检方说法，调查人员在这一过程中查获了证据。

【另涉“要账门”】

除了“小金库”案外，检方还对李明博涉嫌滥用职权帮助另一兄长李相得追回投资资金一事展开调查。

去年10月，韩国一家投资公司的负责人提起诉讼，指控李明博担任总统期间滥用职权，帮助兄长李相得追回损失的投资资金140亿韩元（8525万元人民币）。

这名张姓负责人称，他和李相得都曾向韩裔美国人金景俊投资，金景俊被控入狱后，追回的资金理应先赔付给自己的公司。但李明博插手此事，最终这笔资金被李相得的公司收入囊中。

值得一提的是，金景俊是李明博的前商业伙伴，也是十多年前震惊韩国全国的大案“BBK股价操纵案”的主犯。

金景俊2001年携巨款潜逃美国，2007年被引渡回韩国后遭到起诉并被判入狱。检方指控他2001年以散布虚假并购消息等手段操纵BBK投资咨询公司股票价格，造成投资者严重损失。当时，李明博被指是BBK投资咨询公司的实际控制人，但检方调查后认定李明博与此案无关。

韩国媒体认为，由于“要账门”与“BBK股价操纵案”存在关联，检方很可能“重翻旧账”，重查那起案件。（张旌）（新华社专特稿）

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