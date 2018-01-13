加拿大就美国“双反”调查规则在世贸组织“投诉”

当地时间10日，加拿大在世界贸易组织就美国在反倾销和反补贴（“双反”）调查中屡次采用的计算方法和广泛实施的贸易规则等提起磋商请求。

在这份长达32页的磋商请求中，加拿大列举出美国自1996年以来分别针对欧盟、中国、印度、巴西等多个世贸组织成员进行的上百起反倾销和反补贴调查案例，并质疑美国在这些调查中的做法有违世贸组织相关规定。加拿大的质疑涉及美国在调查中不当计算反倾销和反补贴税率、限制涉案方提供证据为自身辩护等。

加拿大对美国贸易依存度较高，其出口产品75%销往美国。但近年来，美国频频挥舞贸易大棒，不仅表示将对加拿大软木木材生产企业征收惩罚性反补贴税，还于今年9月决定对加拿大主要飞机制造企业——庞巴迪公司的C系列客机征收高额反补贴税，令两国贸易关系陷入紧张。加拿大总理特鲁多随后公开表示，取消从美国购买F-35战机的计划。

在加拿大就美国“双反”调查规则向世贸组织提起诉讼的当天，美国贸易代表罗伯特·莱特希泽表示，加拿大在世贸组织提起的磋商请求是对美国贸易体系一次“广泛而并不明智的攻击”。他认为，加拿大的指责不仅站不住脚，还会减损美国对加拿大贸易互利承诺的信心。

提请磋商是世贸组织贸易争端解决机制的第一个环节。如果60天内磋商没有达成满意结果，加拿大可提请世贸组织成立专家组进行审理。

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)