服务平昌冬奥会！我国113名志愿者近期陆续奔赴平昌

昨天（12日）下午，2018年平昌冬奥会和冬残奥会中国志愿服务队培训班开班式在北京举行，来自国内各地区百名志愿者参加学习。

北京冬奥组委人力资源部部长闫成介绍说，中国有1345人报名申请平昌冬奥会赛会志愿者，共有113人得到平昌冬奥组委确认，近期陆续奔赴平昌。这些志愿者是未来北京冬奥会志愿者大军的先锋团队和骨干力量，北京冬奥组委将采取切实措施培养和保留好这些志愿者。

北京冬奥组委人力资源部部长 闫成：一方面我想通过冬奥会这个平台，他们会很好展示中国志愿者风采，也为弘扬志愿者精神作出中国的贡献，另外一方面中国的志愿者服务过平昌冬奥会以后，对于北京冬奥会来讲，应该说是一份十分宝贵的财富，他们通过服务平昌冬奥会积累很多冬奥会的经验，也会熟知奥林匹克，特别是冬季奥林匹克运动的标准，应该说是为北京冬奥会积累了一笔人才储备。

开班式上，北京冬奥组委向志愿者赠送了《冬奥会竞赛项目知识读本》等学习资料。同时，中国志愿服务联合会向志愿者服务队授旗。志愿者们表示，将全力以赴完成好平昌冬奥会和冬残奥会志愿服务任务，为决胜北京冬奥会和冬残奥会做好准备。

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