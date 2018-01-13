津巴布韦总统：将确保穆加贝的福利和安全

津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦１２日向媒体表示，前总统罗伯特·穆加贝的福利和安全是有保障的，今年总统大选将如期举行。

据津通社报道，姆南加古瓦当天在安哥拉首都罗安达与安总统若昂·洛伦索举行会谈，介绍了津巴布韦最近的政治事态发展。会谈后，姆南加古瓦在接受记者采访时表示，津政府将保留穆加贝留下的丰厚政治遗产，也将确保这位前总统及其家人的福利和安全。

“我们完成了和平的权力交接，前总统穆加贝很安全。”姆南加古瓦说，“我们会照顾好他和家人的生活。他是我们的国父，我们的革命偶像，我们将继承他的事业。”

他说，此前军方采取的军事行动已将“包围着穆加贝的罪犯”从政府中清除出去。姆南加古瓦同时表示，今年年内津总统大选将如期举行，不会拖延。

津巴布韦军方去年１１月１５日凌晨采取军事行动，全面控制政府要害部门，并宣布行动的目的是揪出执政党内的腐败分子并将其绳之以法。１１月２１日，时任总统穆加贝宣布辞去总统职务。１１月２２日，前副总统姆南加古瓦被执政党民盟推举为新任总统。１１月２４日，姆南加古瓦在哈拉雷宣誓就职。

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