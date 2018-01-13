欧盟委员会主席说西巴尔干国家尚未做好入盟准备

欧盟委员会主席容克１２日在保加利亚首都索非亚表示，西巴尔干国家尚未做好入盟准备，本届欧盟委员会不会接纳任何新的欧盟成员国。

当日，在与保加利亚总理鲍里索夫举行的联合记者会上，容克表示，保加利亚在担任欧盟轮值主席国期间，将其工作重点之一放在推动西巴尔干国家入盟问题上是可以理解的，但是，本届欧盟委员会在２０２０年１月任期届满前接纳新成员国是不可能的。

容克说，西巴尔干国家尚未满足加入欧盟的必要条件，这些国家应该重申对欧盟的认识，这一点极其重要，因为欧盟希望西巴尔干国家与其他欧洲国家更加融为一体，而不是仅限于西巴尔干国家之间的融合。

鲍里索夫说，西巴尔干国家加入欧盟的愿望是明确的，对欧盟的认识正在加深，西巴尔干国家入盟不会对欧盟构成危险，而是带来更多的投资、旅游、文化融合和民间交往，当然也带来更大的竞争。

关于保加利亚加入申根协议，容克说，保加利亚已经满足了所有条件，但是，一些国家阻止保加利亚加入。如果必要，这个问题将提交欧洲理事会讨论。

容克１１日抵达保加利亚，出席保加利亚担任欧盟轮值主席国就任仪式。保加利亚２０１８年１月１日起担任欧盟轮值主席国，任期至同年６月３０日。

西巴尔干国家包括塞尔维亚、克罗地亚、阿尔巴尼亚、马其顿、波黑、黑山等国家。２０１３年，克罗地亚成为第一个加入欧盟的西巴尔干国家。（记者王欣然）

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