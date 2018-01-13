俄军发射炮弹消灭曾袭击俄驻叙基地武装分子

俄罗斯国防部１２日宣布，俄军在叙利亚西北部伊德利卜省发射激光制导炮弹，消灭了曾对俄驻叙基地发动过袭击的武装分子。

俄国防部当天发布的新闻公报说，俄军动用所有侦察兵力及技术手段，在与拉塔基亚省东部相邻的伊德利卜省西部发现武装分子据点和一座用于装配存放小型无人机的库房。

俄军无人机拍摄的视频显示，当武装分子在据点附近准备换乘车辆时，俄军发射数枚激光制导炮弹，精确打击目标，消灭了所有武装分子。此次行动中，俄军还摧毁了此前侦测到的无人机库房。但俄军方没有透露实施此次行动的具体日期。

本月５日，叙利亚境内的武装分子首次利用载有爆炸物的攻击型无人机对俄罗斯驻赫迈米姆和塔尔图斯的军事基地展开集群式攻击，不过所有无人机均被俄军击落或控制，没有造成人员伤亡和物资损失。本月１０日，俄罗斯国防部机关报《红星报》报道说，俄国防部已确定袭击俄驻叙军事基地的无人机的准确发射地点。

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)