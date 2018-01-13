特朗普：修改NAFTA是让墨西哥为修墙“埋单”

《华尔街日报》11日刊登对唐纳德·特朗普的专访，包含这名美国总统的新“说法”，即新版北美自由贸易协定（NAFTA）可以“间接”让墨西哥支付修建美墨边境隔离墙的费用。

这是特朗普首次“关联”北美自贸协定和修墙。依照他的想法，重谈北美自贸协定可让美国找回“不公平贸易”造成的损失，形同墨西哥间接为修墙“埋单”。

“他们（墨西哥）可以间接经由北美自贸协定掏钱，”特朗普告诉记者，“我们就北美自贸协定做好交易，然后，我会从里面拿出一小部分钱修墙。猜猜这说明什么？墨西哥在掏钱。”

墨西哥经济部长伊尔德方索·瓜哈尔多当天晚些时候借助社交网站“推特”回应：“墨西哥总统（恩里克·培尼亚·涅托）早就说得明白：墨西哥绝不会为修墙掏钱。”

这名部长当天在华盛顿与美国贸易代表罗伯特·莱特希泽磋商更新北美自贸协定相关事宜。瓜哈尔说，双方在会晤中没有提及修墙，这一议题更不会出现在更新北美自贸协定的谈判中。

2016年竞选总统期间，特朗普多次承诺建造美墨边境隔离墙，用以限制非法移民，同时要求墨西哥为建墙“埋单”。他就任后不久即签署“造墙令”，引发墨西哥政府强烈不满，拒绝为边境墙出资。

自上任以来，特朗普还多次威胁终止20多年前与加拿大和墨西哥达成的北美自贸协定，认定协定造成美国制造业就业岗位流失。

更新北美自贸协定第六轮谈判定于23日至28日在加拿大城市蒙特利尔举行。（郑昊宁）【新华社微特稿】

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)