2016丙申（猴）币获世界大奖

记者从沈阳造币有限公司获悉，2016中国丙申（猴）年普通纪念币日前在2018年“克劳斯硬币大奖”评选中荣获世界“最佳流通币”奖。这是继中国石窟艺术（麦积山）5盎司纪念金币获2006年世界“最佳金币”奖之后中国钱币再登国际奖台，也是中国普通纪念币首次问鼎世界大奖。

“克劳斯硬币大奖”是目前世界上规格最高、历史最悠久、影响范围最大的国际硬币大奖赛，一年评选一次，是世界钱币设计、艺术和技艺的最高成就标志，被誉为“钱币界的奥斯卡”。

据介绍，与国际发达国家的同类纪念币相比，2016丙申（猴）币应用的先进成熟防伪技术更多、更全面，包括双金属结构、内芯复合材料、双面隐形雕刻、微缩文字、边部斜全齿间隔半齿等，其中的边部斜全齿间隔半齿技术为中国独有。（记者陈梦阳）

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