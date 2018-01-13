澜湄机制打造区域合作新模式（望海楼）

1月10日－11日，国务院总理李克强在金边出席澜沧江-湄公河合作第二次领导人会议，并对柬埔寨进行了正式访问。

会议期间，中国与柬埔寨、老挝、泰国、越南、缅甸五国共同发布了《澜湄合作五年行动计划》（2018-2022）以及《金边宣言》，在原有“3+5”合作框架的基础上 （即政治安全、经济和可持续发展、社会人文是三大合作支柱，互联互通、产能、跨境经济、水资源、农业和减贫是五个优先开展合作的领域），积极拓展新的合作领域，形成了“3+5+X”的合作新架构，应对澜湄国家的发展要求，优化合作模式，合力打造澜湄流域经济发展带。

万事开头难，好的开头是成功的一半。澜湄合作最初的合作动力源于对水资源问题的协商解决，是在中国倡导下建立的。从2016年启动迄今，短短两年多时间，六国在落实第一次领导人会议上提出的45个早期收获项目以及第二次外长会中方提出的13个倡议方面取得显著进展。 “澜湄速度”令人耳目一新。澜湄合作注重民生工作与人文交流，中国的“光明行”为湄公河国家患者提供了白内障手术义诊，中国政府为湄公河国家学生提供奖学金，为在职人员提供研修培训，澜湄国家共同举行大学生友好运动会，都充分体现了高效务实、项目为本、民生优先为特点的澜湄模式。这些卓有成效、特色鲜明的合作内容，成就了澜湄合作在两年时间内从机制萌芽期过渡到成熟期的快速发展， 形成了鲜明的澜湄精神。

澜湄合作具有重要的示范效应。中国周边国家数量众多，各个次区域在自然禀赋、经济发展、人文环境等方面具有相当的差异性，根据各次区域的实际情况，打造各具特色的合作模式，既有利于中国与周边国家有效挖掘合作潜力，实现互利共赢，又与“一带一路”倡议大格局形成了互补互进的配合机制，是构建多层次、多维度的复合型地区合作机制，塑造稳定周边环境的重要途径。

柬埔寨曾经是世界上经济最不发达的国家之一，但近年来保持了每年约7%的经济增速，成了亚洲经济“新虎”。世界银行也宣布，柬埔寨不再是低收入国家，已经进入中低收入国家行列。柬埔寨经济发展很大程度上得益于国际社会提供的资金与援助。其中，截至2017年10月，中国累计对柬埔寨协议投资125.7亿美元，占柬吸引外资总额的36.4%，是柬最大外资来源国。多年以来，中国也是柬埔寨最大贸易伙伴国和最大进口来源国。西哈努克港经济特区吸引100多家中外企业入驻，为当地提供了近2万个就业岗位，成为中国“一带一路”倡议与柬埔寨四角战略对接的标志性合作项目。柬埔寨基础设施落后，中国承担了柬大部分的桥梁与道路的建设工程。这些路桥的联通，不仅是柬的致富之路，也是连接中柬民心相通的人文之路。

2018年适逢中柬建交60周年。李克强总理的到访，为中柬全面战略合作伙伴关系开启新篇章。双方将在基础设施、科技、农业、旅游等领域达成新的合作意向。这对柬埔寨的政治稳定与经济发展具有重大意义。在处理对柬关系中，中国坚持正确义利观，既要为柬埔寨提供必要的援助与资金支持，实现共同发展，又要兼顾中国企业的合法利益，实现互利共赢；不仅在外交上相扶相称，而且在治国理政方面也分享经验，介绍中国的反腐经验，为柬埔寨的政治革新提供借鉴。长治久安的柬埔寨将更符合中柬两国的长期共同利益。（ 张 洁）

（作者为中国社科院亚太与全球战略研究院研究员）

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